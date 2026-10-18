В одному з районів Київщини запровадили екстрені відключення
Київ • УНН
У Бучанському районі за розпорядженням Укренерго застосовують екстрені відключення. Графіки під час них не діють.
Фото ілюстративне
У Бучанському районі на Київщині запровадили екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київщина, Бучанський район: за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення
У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
В Україні 18 жовтня діятимуть графіки обмеження електроенергії - Укренерго17.10.26, 20:44 • 16376 переглядiв