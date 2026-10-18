В одном из районов Киевской области ввели экстренные отключения

Фото иллюстративное

В Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Киевская область, Бучанский район: по распоряжению Укрэнерго применяются экстренные отключения - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"