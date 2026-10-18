В одном из районов Киевской области ввели экстренные отключения
Киев • УНН
В Бучанском районе по распоряжению «Укрэнерго» применяют экстренные отключения. Графики во время них не действуют.
Фото иллюстративное
В Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киевская область, Бучанский район: по распоряжению Укрэнерго применяются экстренные отключения
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"17.10.26, 20:44 • 16711 просмотров