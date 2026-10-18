19 октября в Украине введут почасовые отключения электроэнергии - "Укрэнерго"
Киев • УНН
В нескольких областях 19 октября будут действовать ограничения для промышленности и почасовые отключения для всех потребителей. Причина - последствия российских атак.
В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщило "Укрэнерго", передаёт УНН.
Детали
Графики отключений будут выглядеть следующим образом:
- 06:00 – 23:59 - графики ограничения мощности для
промышленности;
- 06:00 – 23:59 - графики почасовых отключений для
всех категорий потребителей (объёмом от 1 до 2 очередей).
Причиной являются последствия недавних массированных российских атак на украинские энергообъекты.
В то же время ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго).
Напомним
В Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения.