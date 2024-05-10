16-річна спортсменка з Маріуполя здобула 5 медалей на чемпіонаті Європи з ушу
Київ • УНН
Ірина Кобелєва, 16-річна дівчина з Маріуполя, завоювала 5 медалей, у тому числі 4 золоті та 1 срібну, на чемпіонаті Європи з ушу в Стокгольмі.
Шістнадцятирічна дівчинка з Маріуполя, Ірина Кобелєва виборола 5 медалей на чемпіонаті Європи з ушу в Стокгольмі. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Дівчина здобула золоті нагороди у віковій категорії юніори в чотирьох розділах – наньцюань, наньдао, наньгунь і традиційні південні стилі. На змаганнях маріуполька випередила суперниць із Швейцарії, Італії, Греції, Литви, Польщі.
Також Ірина стала срібною призеркою серед дорослих у розділі дуйлянь.
Українські спортсменки вибороли першу в історії командну медаль на Кубку світу з фехтування05.05.24, 14:51 • 26822 перегляди
Нагадаємо
Українська гімнастка Марія Височанська взяла участь у церемонії старту естафети олімпійського вогню у Франції. Спортсменка стала лідеркою команди атлетів з країн ЄC, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи.