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16-річна спортсменка з Маріуполя здобула 5 медалей на чемпіонаті Європи з ушу

16-річна спортсменка з Маріуполя здобула 5 медалей на чемпіонаті Європи з ушу

Київ • УНН

 • 26183 перегляди

Ірина Кобелєва, 16-річна дівчина з Маріуполя, завоювала 5 медалей, у тому числі 4 золоті та 1 срібну, на чемпіонаті Європи з ушу в Стокгольмі.

Шістнадцятирічна дівчинка з Маріуполя, Ірина Кобелєва виборола 5 медалей на чемпіонаті Європи з ушу в Стокгольмі. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі 

Дівчина здобула золоті нагороди у віковій категорії юніори в чотирьох розділах – наньцюань, наньдао, наньгунь і традиційні південні стилі. На змаганнях маріуполька випередила суперниць із Швейцарії, Італії, Греції, Литви, Польщі.

Також Ірина стала срібною призеркою серед дорослих у розділі дуйлянь.

Українські спортсменки вибороли першу в історії командну медаль на Кубку світу з фехтування05.05.24, 14:51 • 26822 перегляди

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Українська гімнастка Марія Височанська взяла участь у церемонії старту естафети олімпійського вогню у Франції. Спортсменка стала лідеркою команди атлетів з країн ЄC, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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