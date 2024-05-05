Українські спортсменки вибороли першу в історії командну медаль на Кубку світу з фехтування
Київ • УНН
Жіноча збірна України з фехтування на рапірах завоювала бронзову медаль на чемпіонаті світу в Гонконзі, ставши першою в історії українською командою на змаганнях такого рівня.
Жіноча збірна України з фехтування на рапірах вперше в історії здобула медаль у команді на Кубку світу. Це сталось на змаганнях у Гонконгу. Про це пише УНН з посиланням на Мінмолоді та спорту.
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Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дарія Миронюк стали бронзовими призерками Кубка світу у Гонконзі
Зазначається, що поступаючись по ходу поєдинку за "бронзу" п'ятьма уколами 11:16, квартету таки вдалося вирвати перемогу у команди Республіки Корея — 34:31.
У відомстві додали, що досі найкращим результатом нашої жіночої рапіри в командній першості на рівні Кубків світу було шосте місце (лютий 2024 року, Єгипет).
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