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Українські спортсменки вибороли першу в історії командну медаль на Кубку світу з фехтування

Київ • УНН

 • 26822 перегляди

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах завоювала бронзову медаль на чемпіонаті світу в Гонконзі, ставши першою в історії українською командою на змаганнях такого рівня.

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах вперше в історії здобула медаль у команді на Кубку світу. Це сталось на змаганнях у Гонконгу. Про це пише УНН з посиланням на Мінмолоді та спорту. 

Деталі 

Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дарія Миронюк стали бронзовими призерками Кубка світу у Гонконзі

- йдеться в дописі.

Зазначається, що поступаючись по ходу поєдинку за "бронзу" п'ятьма уколами 11:16, квартету таки вдалося вирвати перемогу у команди Республіки Корея — 34:31.

У відомстві додали, що досі найкращим результатом нашої жіночої рапіри в командній першості на рівні Кубків світу було шосте місце (лютий 2024 року, Єгипет).

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Україна виграла дивізіон ІВ чемпіонату світу-2024 з хокею03.05.24, 22:17 • 27719 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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