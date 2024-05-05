Украинские спортсменки завоевали первую в истории командную медаль на Кубке мира по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории завоевала медаль в команде на Кубке мира. Это произошло на соревнованиях в Гонконге. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минмолодежи и спорта.

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Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк стали бронзовыми призерами Кубка мира в Гонконге - говорится в заметке.

Отмечается, что уступая по ходу поединка за "бронзу" пятью уколами 11:16, квартету таки удалось вырвать победу у команды Республики Корея - 34:31.

В ведомстве добавили, что до сих пор лучшим результатом нашей женской рапиры в командном первенстве на уровне Кубков мира было шестое место (февраль 2024 года, Египет).

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