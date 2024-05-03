Украина выиграла дивизион ІВ чемпионата мира-2024 по хоккею и впервые за 7 лет повысится в классе. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинская сборная триумфально выступила на чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІВ:

выиграла все 5 матчей, обыграв команды Эстонии, Нидерландов, Китая, Испании и Литвы;

набрала 15 из 15 очков;

забросила сразу 31 шайбу, при этом пропустила лишь 2;

заняла 1 место в дивизионе ІВ и повысилась в классе.

Таким образом в 2025 году сборная Украины сыграет свои матчи чемпионата мира по хоккею в дивизионе ІА. Последний раз во втором по силе дивизионе ІА Украина играла еще в 2017 году.

Хоккей: Украина с победы начала выступление на ЧМ, возглавив турнирную таблицу