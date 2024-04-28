Хоккей: Украина с победы начала выступление на ЧМ, возглавив турнирную таблицу

Сборная Украины по хоккею выиграла на старте чемпионата мира в дивизионе 1В и возглавляет турнирную таблицу после победы над Эстонией со счетом 8:0 в стартовом матче, сообщили в Минмолодежьспорта, пишет УНН.

Детали

В первом туре «сине-желтые» с разгромным счетом 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) выиграли у команды Эстонии.

"Безоговорочная победа сборной Украины по хоккею на старте чемпионате мира в дивизионе 1В", - прокомментировали в министерстве.

Сейчас подопечные Дмитрия Христича возглавляют турнирную таблицу ЧМ.

Поединок состоялся в литовском Вильнюсе на Twinsbet Arena.

Дополнение

Сегодня, 28 апреля, сборная Украины сыграет против команды Нидерландов. Далее нашу команду ожидают поединки о команд Китая, Испании и Литвы. В высший дивизион поднимется команда-победитель турнира.