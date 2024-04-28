Хокей: Україна з перемоги почала виступ на ЧС, очоливши турнірну таблицю
Київ • УНН
Збірна України з хокею виграла на старті чемпіонату світу в Дивізіоні 1В і очолює турнірну таблицю після перемоги над Естонією з рахунком 8:0 у стартовому матчі.
Збірна України з хокею виграла на старті чемпіонату світу в дивізіоні 1В і очолює турнірну таблицю після перемоги над Естонією з рахунком 8:0 у стартовому матчі, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.
Деталі
У першому турі "синьо-жовті" з розгромним рахунком 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) виграли у команди Естонії.
"Беззаперечна перемога збірної України з хокею на старті чемпіонаті світу в дивізіоні 1В", - прокоментували у міністерстві.
Наразі підопічні Дмитра Христича очолюють турнірну таблицю ЧС.
Поєдинок відбувся у литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena.
Доповнення
Сьогодні, 28 квітня, збірна України зіграє проти команди Нідерландів. Далі нашу команду очікують поєдинки про команд Китаю, Іспанії та Литви. У вищий дивізіон підніметься команда-переможець турніру.