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Хокей: Україна з перемоги почала виступ на ЧС, очоливши турнірну таблицю

Хокей: Україна з перемоги почала виступ на ЧС, очоливши турнірну таблицю

Київ • УНН

 • 22530 перегляди

Збірна України з хокею виграла на старті чемпіонату світу в Дивізіоні 1В і очолює турнірну таблицю після перемоги над Естонією з рахунком 8:0 у стартовому матчі.

Збірна України з хокею виграла на старті чемпіонату світу в дивізіоні 1В і очолює турнірну таблицю після перемоги над Естонією з рахунком 8:0 у стартовому матчі, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.

Деталі

У першому турі "синьо-жовті" з розгромним рахунком 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) виграли у команди Естонії.

"Беззаперечна перемога збірної України з хокею на старті чемпіонаті світу в дивізіоні 1В", - прокоментували у міністерстві.

Наразі підопічні Дмитра Христича очолюють турнірну таблицю ЧС.

Поєдинок відбувся у литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena.

Доповнення

Сьогодні, 28 квітня, збірна України зіграє проти команди Нідерландів. Далі нашу команду очікують поєдинки про команд Китаю, Іспанії та Литви. У вищий дивізіон підніметься команда-переможець турніру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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