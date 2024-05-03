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Україна виграла дивізіон ІВ чемпіонату світу-2024 з хокею

Україна виграла дивізіон ІВ чемпіонату світу-2024 з хокею

Київ • УНН

 • 27719 перегляди

Україна виграла дивізіон ІВ Чемпіонату світу з хокею з шайбою 2024 року і вперше за 7 років буде підвищена до дивізіону IA.

Україна виграла дивізіон ІВ чемпіонату світу-2024 з хокею та вперше за 7 років підвищиться у класі. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що українська збірна тріумфально виступила на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІВ:

  • виграла усі 5 матчів, обігравши команди Естонії, Нідерландів, Китаю, Іспанії та Литви;
  • набрала 15 з 15 очків;
  • закинула одразу 31 шайбу, при цьому пропустила лише 2;
  • посіла 1 місце у дивізіоні ІВ та підвищилася у класі.

Таким чином у 2025 році збірна України зіграє свої матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні ІА. Востаннє у другому за силою дивізіоні ІА Україна грала ще у 2017 році.

Хокей: Україна з перемоги почала виступ на ЧС, очоливши турнірну таблицю28.04.24, 12:38 • 22530 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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