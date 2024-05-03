Україна виграла дивізіон ІВ чемпіонату світу-2024 з хокею
Київ • УНН
Україна виграла дивізіон ІВ Чемпіонату світу з хокею з шайбою 2024 року і вперше за 7 років буде підвищена до дивізіону IA.
Україна виграла дивізіон ІВ чемпіонату світу-2024 з хокею та вперше за 7 років підвищиться у класі. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що українська збірна тріумфально виступила на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІВ:
- виграла усі 5 матчів, обігравши команди Естонії, Нідерландів, Китаю, Іспанії та Литви;
- набрала 15 з 15 очків;
- закинула одразу 31 шайбу, при цьому пропустила лише 2;
- посіла 1 місце у дивізіоні ІВ та підвищилася у класі.
Таким чином у 2025 році збірна України зіграє свої матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні ІА. Востаннє у другому за силою дивізіоні ІА Україна грала ще у 2017 році.
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