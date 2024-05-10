16-летняя спортсменка из Мариуполя получила 5 медалей на чемпионате Европы по ушу

Шестнадцатилетняя девочка из Мариуполя, Ирина Кобелева завоевала 5 медалей на чемпионате Европы по ушу в Стокгольме. Об этом рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Девушка завоевала золотые награды в возрастной категории юниоры в четырех разделах - наньцюань, наньдао, наньгунь и традиционные южные стили. На соревнованиях мариуполька опередила соперниц из Швейцарии, Италии, Греции, Литвы, Польши.

Также Ирина стала серебряным призером среди взрослых в разделе дуйлянь.

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