16-летняя спортсменка из Мариуполя получила 5 медалей на чемпионате Европы по ушу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  105032 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  128584 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  136299 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  131595 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147988 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129247 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132405 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121858 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167929 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150705 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  306845 просмотра

16-летняя спортсменка из Мариуполя получила 5 медалей на чемпионате Европы по ушу

Ирина Кобелева, 16-летняя девушка из Мариуполя, завоевала 5 медалей, в том числе 4 золотые и 1 серебряную, на чемпионате Европы по ушу в Стокгольме.

спорт •   •  4010 просмотра
16-летняя спортсменка из Мариуполя получила 5 медалей на чемпионате Европы по ушу

Глава парламента Грузии отказался встречаться с делегацией ЕС

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отказался встретиться с делегацией ЕС, которая прибыла на фоне протестов против противоречивого закона об "иностранных агентах", заявив, что их визит может поощрить радикальные действия оппозиции.

Новости Мира •   •  4346 просмотра
Глава парламента Грузии отказался встречаться с делегацией ЕС

В российском питере автобус упал в реку, есть жертвы

Автобус упал в реку Мойку в российском питере после аварии на мосту, в результате чего по меньшей мере 3 человека погибли, 4 находятся в состоянии клинической смерти, 2 получили серьезные ранения, а водителя задержали и предъявили ему уголовные обвинения за нарушение правил дорожного движения.

Криминал и ЧП •   •  6051 просмотра
В российском питере автобус упал в реку, есть жертвы

В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

Активисты протестовали против расширения завода Tesla под Берлином, некоторые из них прорывались через заборы и вступали в стычки с полицией, что привело к ранениям с обеих сторон и нескольким арестам.

Новости Мира •   •  6057 просмотра
В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

Почти 200 политических партий не выполнили требование закона об отчетности в НАПК

После завершения отчетной кампания за 2020-2023 годы для политических партий НАПК сообщило, что почти 200 партий не подали отчетов или подали их частично, за что им грозят штрафы в размере от 5 100 до 6 800 гривен.

политика •   •  9034 просмотра
Почти 200 политических партий не выполнили требование закона об отчетности в НАПК

Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину, ранены мирные жители

В результате российских обстрелов в Казацком Херсонской области ранения получила 49-летняя женщина, а в Бериславе - 48-летний мужчина.

Война •   •  9760 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину, ранены мирные жители

США готовят для Украины новый пакет пакет военной помощи на 400 миллионов долларов - Politico

США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Война •   •  11743 просмотра
США готовят для Украины новый пакет пакет военной помощи на 400 миллионов долларов - Politico

Взрыв прогремел в Запорожье

Около 17:30 на Запорожье произошел взрыв, как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, после предварительных сообщений об угрозе баллистики.

Война •   •  13653 просмотра
Взрыв прогремел в Запорожье

Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине

У руководителя территориального сервисного центра МВД Украины в Днепропетровской области обнаружили почти 7 млн грн незаконных активов, в том числе 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  11525 просмотра
Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине

Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии

Президент Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном, поздравил его, пригласил на Мирный саммит в Швейцарии и обсудил подготовку к саммиту Украина-Северная Европа и двустороннего соглашения о безопасности.

политика •   •  11376 просмотра
Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии