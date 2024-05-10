Українська гімнастка Марія Височанська пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції
Київ • УНН
Українська гімнастка Марія Височанська несла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції, щоб вшанувати пам'ять свого батька, який брав участь у боях за Донецький аеропорт у 2014 році.
Українська гімнастка Марія Височанська взяла участь у церемонії старту естафети олімпійського вогню у Франції. Спортсменка стала лідеркою команди атлетів з країн ЄC, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи, повідомили на платформі United24, передає УНН.
Деталі
Марія брала участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, де дійшла до фіналу та посіла сьоме місце. Зараз дівчина готується до Олімпіади у Парижі.
Перемоги у спорті гімнастка присвячує батькові — учаснику боїв за Донецький аеропорт у 2014 році.
Доповнення
Височанська — одна з 28 європейських спортсменів, що отримали запрошення від організаторів Олімпіади у Парижі для участі в естафеті олімпійського вогню. Таке право вона здобула у статусі капітанки збірної України з художньої гімнастики, що вже виборола ліцензію на Ігри у Парижі у групових вправах.
Париж-2024: Олімпійський вогонь починає 11-тижневу подорож Францією09.05.24, 18:43 • 20494 перегляди