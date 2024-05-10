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Українська гімнастка Марія Височанська пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції

Українська гімнастка Марія Височанська пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції

Київ • УНН

 • 24039 перегляди

Українська гімнастка Марія Височанська несла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції, щоб вшанувати пам'ять свого батька, який брав участь у боях за Донецький аеропорт у 2014 році.

Українська гімнастка Марія Височанська взяла участь у церемонії старту естафети олімпійського вогню у Франції. Спортсменка стала лідеркою команди атлетів з країн ЄC, які пройшли з вогнем вулицями Марселя у День Європи, повідомили на платформі United24, передає УНН.

Деталі

Марія брала участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, де дійшла до фіналу та посіла сьоме місце. Зараз дівчина готується до Олімпіади у Парижі.

Перемоги у спорті гімнастка присвячує батькові — учаснику боїв за Донецький аеропорт у 2014 році.

Доповнення

Височанська — одна з 28 європейських спортсменів, що отримали запрошення від організаторів Олімпіади у Парижі для участі в естафеті олімпійського вогню. Таке право вона здобула у статусі капітанки збірної України з художньої гімнастики, що вже виборола ліцензію на Ігри у Парижі у групових вправах.

Париж-2024: Олімпійський вогонь починає 11-тижневу подорож Францією09.05.24, 18:43 • 20494 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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