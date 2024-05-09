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Париж-2024: Олімпійський вогонь починає 11-тижневу подорож Францією

Париж-2024: Олімпійський вогонь починає 11-тижневу подорож Францією

Київ • УНН

 • 20494 перегляди

Олімпійський вогонь прибув до Марселя (Франція), розпочавши 11-тижневу подорож країною з 10 000 факелоносців до церемонії відкриття Олімпіади 2024 року в Парижі 26 липня.

Радісні натовпи зібралися на вулицях південного французького портового міста Марсель у четвер, щоб побачити факелоносців, які несуть олімпійський вогонь через найсимволічніші місця міста, на наступний день після того, як він прибув до Франції, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Це був перший етап 11-тижневої подорожі країною зі смолоскипом, який пронесуть близько 10 000 смолоскипеносців, і він пройде через більш ніж 450 міст до церемонії відкриття Ігор у Парижі 26 липня.

Колишній футболіст Базиль Болі, який грав за команду Марселя в 1990-х роках, розпочав естафету в четвер із базиліки Нотр-Дам-де-ла-Гард, звідки відкривається вид на Марсель і Середземне море.

"Я дуже пишаюся, - сказав Болі. - Відчуваєш, що перебуваєш на вершині світу, тому що олімпійський вогонь має особливий запал... Це символ спорту".

Серед факелоносців була українська гімнастка Марія Височанська, яка завоювала дві золоті медалі на чемпіонаті Європи 2020 року і виступала на Олімпійських іграх у Токіо.

Її включення було вираженням солідарності з Україною, а також символічним жестом на честь Дня Європи, який щорічно припадає на 9 травня. Височанська очолила групу з 27 інших спортсменів, які представляють усі країни-члени Європейського Союзу.

Доповнення

У середу Марсель з великою помпою відсвяткував прибуття вогню: на церемонії в Старому порту були присутні понад 230 000 осіб, за словами мера міста Бенуа Пайана. У Марсель також приїхали президент Франції Еммануель Макрон із першою леді Бріжит Макрон.

Французький олімпійський плавець Флоран Манаду став першим олімпійським факелоносцем у Франції після того, як олімпійський вогонь прибув у середу до Старого порту Марселя на величному трищогловому кораблі з Греції для церемонії зустрічі на заході сонця.

Під час Ігор у Марселі відбудуться змагання з вітрильного спорту та кілька футбольних матчів.

Париж-2024: на церемонії у Греції запалили олімпійський вогонь16.04.2024, 13:31 • 21280 переглядiв

Юлія Шрамко

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