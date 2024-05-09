Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  55333 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  102910 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  105469 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  131375 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  126952 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131134 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121265 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167652 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150486 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149646 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Новости по теме
Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции

Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции

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Зеленский "исчез" из базы розыска мвс рф - росСМИ

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Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах

Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах

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Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

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российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg

российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg

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Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

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Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии

Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии

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Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии

Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  261975 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  300466 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  297866 просмотра

Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции

Олимпийский огонь прибыл в Марсель (Франция), начав 11-недельное путешествие по стране с 10 000 факелоносцев до церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже 26 июля.

спорт •   •  594 просмотра
Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции

Зеленский "исчез" из базы розыска мвс рф - росСМИ

В рф вероятно удалили Президента Украины Зеленского и бывшего президента Порошенко из своего списка розыска.

Война •   •  1350 просмотра

Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах

По словам президента Зеленского, время от принятия решения о предоставлении Украине оружия до его прибытия на линию фронта измеряется неделями и месяцами, а не километрами, из-за задержек с поставками, несмотря на утвержденные пакеты помощи.

Война •   •  1830 просмотра
Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах

Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

Чернигов решил минимизировать уличное освещение до 21:30 в парках и 22:30 на дорогах, чтобы сэкономить электроэнергию на фоне дефицита в энергетической системе Украины, вызванного российскими ракетными ударами.

Экономика •   •  1784 просмотра
Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью

российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg

Состоятельные россияне пытаются вернуть свои активы в РФ или дружественные страны, такие как ОАЭ, из-за санкций, но опасаются потенциальной национализации их бизнеса в России, что оставляет их в состоянии неопределенности.

Новости Мира •   •  1907 просмотра
российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg

Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

Новаторское испытание генной терапии вернуло слух 18-месячному британскому малышу, родившемуся со слуховой нейропатией, что ознаменовало новую эру в лечении глухоты.

Здоровье •   •  1887 просмотра
Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии

Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии

Зеленский очертил основные вопросы, которые будут обсуждаться на Саммите мира в Швейцарии. Среди них обмен пленными, возвращение похищенных украинских детей и депортированных граждан, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

политика •   •  2758 просмотра
Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии

Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии

Руслан Стефанчук, Председатель Верховной Рады Украины, встретился с Робертой Метсолой, Президентом Европейского Парламента, в укрытии из-за воздушной тревоги во время ее визита в Киев на День Европы, чтобы обсудить военную поддержку, заявку Украины на членство в ЕС и поддержку парламентского сотрудничества.

политика •   •  2621 просмотра
Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии

Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку

Встреча министра развития Германии Свеня Шульце с уволенным украинским министром Александром Кубраковым в Киеве была отменена после того, как стало известно о его отставке Верховной Радой.

политика •   •  2892 просмотра
Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку

На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз

Ирина Фриз критикует изменения в структуре министерств как вредные в условиях военного положения, приводящие к расширению государственного аппарата вместо обещанной оптимизации и негативно влияющие на эффективность работы центральных органов исполнительной власти.

политика •   •  3537 просмотра
На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз