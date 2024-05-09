Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции
Зеленский "исчез" из базы розыска мвс рф - росСМИ
Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах
Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью
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Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии
Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии
Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии
Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку
На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз
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Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции
Олимпийский огонь прибыл в Марсель (Франция), начав 11-недельное путешествие по стране с 10 000 факелоносцев до церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже 26 июля.
Зеленский "исчез" из базы розыска мвс рф - росСМИ
В рф вероятно удалили Президента Украины Зеленского и бывшего президента Порошенко из своего списка розыска.
Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах
По словам президента Зеленского, время от принятия решения о предоставлении Украине оружия до его прибытия на линию фронта измеряется неделями и месяцами, а не километрами, из-за задержек с поставками, несмотря на утвержденные пакеты помощи.
Ради экономии электроэнергии: в Чернигове откажутся от уличного освещения ночью
Чернигов решил минимизировать уличное освещение до 21:30 в парках и 22:30 на дорогах, чтобы сэкономить электроэнергию на фоне дефицита в энергетической системе Украины, вызванного российскими ракетными ударами.
российские бизнесмены возвращают свое состояние в рф, несмотря на риски - Bloomberg
Состоятельные россияне пытаются вернуть свои активы в РФ или дружественные страны, такие как ОАЭ, из-за санкций, но опасаются потенциальной национализации их бизнеса в России, что оставляет их в состоянии неопределенности.
Малышу вернули слух благодаря первому в мире испытанию генной терапии
Новаторское испытание генной терапии вернуло слух 18-месячному британскому малышу, родившемуся со слуховой нейропатией, что ознаменовало новую эру в лечении глухоты.
Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии
Зеленский очертил основные вопросы, которые будут обсуждаться на Саммите мира в Швейцарии. Среди них обмен пленными, возвращение похищенных украинских детей и депортированных граждан, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.
Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии
Руслан Стефанчук, Председатель Верховной Рады Украины, встретился с Робертой Метсолой, Президентом Европейского Парламента, в укрытии из-за воздушной тревоги во время ее визита в Киев на День Европы, чтобы обсудить военную поддержку, заявку Украины на членство в ЕС и поддержку парламентского сотрудничества.
Министр развития Германии прибыла в Киев на встречу с Кубраковым, но его отправили в отставку
Встреча министра развития Германии Свеня Шульце с уволенным украинским министром Александром Кубраковым в Киеве была отменена после того, как стало известно о его отставке Верховной Радой.
На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз
Ирина Фриз критикует изменения в структуре министерств как вредные в условиях военного положения, приводящие к расширению государственного аппарата вместо обещанной оптимизации и негативно влияющие на эффективность работы центральных органов исполнительной власти.