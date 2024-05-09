Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции

Радостные толпы собрались на улицах южного французского порта Марселя в четверг, чтобы увидеть факелоносцев, несущих олимпийский огонь через самые символичные места города, на следующий день после того, как он прибыл во Францию, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Это был первый этап 11-недельного путешествия по стране с факелом, который пронесут около 10 000 факелоносцев, и он пройдет через более чем 450 городов до церемонии открытия Игр в Париже 26 июля.

Бывший футболист Базиль Боли, который играл за команду Марселя в 1990-х годах, начал эстафету в четверг с базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард, откуда открывается вид на Марсель и Средиземное море.

"Я очень горжусь, - сказал Боли. - Чувствуешь, что находишься на вершине мира, потому что олимпийский огонь имеет особый задор. ... Это символ спорта!"

Среди факелоносцев была украинская гимнастка Мария Высочанская, завоевавшая две золотые медали на чемпионате Европы 2020 года и выступавшая на Олимпийских играх в Токио.

Ее включение было выражением солидарности с Украиной, а также символическим жестом в честь Дня Европы, который ежегодно приходится на 9 мая. Высочанская возглавила группу из 27 других спортсменов, которые представляют все страны-члены Европейского Союза.

Дополнение

В среду Марсель с большой помпой отпраздновал прибытие огня: на церемонии в Старом порту присутствовало более 230 000 человек, по словам мэра города Бенуа Пайана. В Марсель также приехали президент Франции Эмманюэль Макрон с первой леди Брижит Макрон.

Французский олимпийский пловец Флоран Манаду стал первым олимпийским факелоносцем во Франции после того, как олимпийский огонь прибыл в среду в Старый порт Марселя на величественном трехмачтовом корабле из Греции для церемонии встречи на закате.

Во время Игр в Марселе пройдут соревнования по парусному спорту и несколько футбольных матчей.

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