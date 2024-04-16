Париж-2024: на церемонии в Греции зажгли олимпийский огонь

Олимпийский огонь Олимпийских Игр - 2024, которые пройдут в Париже, зажгли на церемонии в Олимпии в Греции 16 апреля, сообщается на официальных ресурсах Олимпиады, пишет УНН.

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"Олимпийский огонь Парижа-2024 зажжен!" - говорится в сообщении на странице Олимпийских Игр в X.

"Эстафета Олимпийского огня Парижа-2024 может стартовать!" - отметили организаторы.

Зажжение олимпийского огня происходило во время церемонии, стартовавшей с хореографического номера - традиционным танцем жриц - после трех ударов в барабан на Древнем стадионе.

Справочно

Олимпийский огонь - символ мира и дружбы между народами с давних времен. Церемония зажжения олимпийского огня традиционно проходит в Олимпии в Греции.