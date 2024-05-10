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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская гимнастка Мария Высочанская пронесла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции

Украинская гимнастка Мария Высочанская пронесла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции

Киев  •  УНН

9 мая 2024, 21:19  •  1480 просмотра

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Украинская гимнастка Мария Высочанская несла олимпийский огонь в первый день эстафеты во Франции, чтобы почтить память своего отца, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт в 2014 году.

Украинская гимнастка Мария Высочанская приняла участие в церемонии старта эстафеты олимпийского огня во Франции. Спортсменка стала лидером команды атлетов из стран ЕС, которые прошли с огнем по улицам Марселя в День Европы, сообщили на платформе United24, передает УНН.

Детали

Мария участвовала в Олимпийских играх 2020 года в Токио, где дошла до финала и заняла седьмое место. Сейчас девушка готовится к Олимпиаде в Париже.

Победы в спорте гимнастка посвящает отцу - участнику боев за Донецкий аэропорт в 2014 году.

Дополнение

Высочанская - одна из 28 европейских спортсменов, получивших приглашение от организаторов Олимпиады в Париже для участия в эстафете олимпийского огня. Такое право она получила в статусе капитана сборной Украины по художественной гимнастике, которая уже завоевала лицензию на Игры в Париже в групповых упражнениях.

Париж-2024: Олимпийский огонь начинает 11-недельное путешествие по Франции9 мая 2024, 15:43 • 13208 просмотров

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