159 боєзіткнень на фронті за добу: оновлені карти Генштабу

$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 29150 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 47643 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 56049 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 54445 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 33488 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 47966 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 33497 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21007 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20752 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16886 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
60%
751мм
Популярнi новини
Гроссі обговорює з росією та Україною пропозиції щодо відновлення зовнішнього енергопостачання на ЗАЕС3 жовтня, 20:06 • 11117 перегляди
ХАМАС погодився на мирний план Трампа для Сектора Гази3 жовтня, 20:35 • 14939 перегляди
Американського репера "Diddy" засудили до чотирьох років та двох місяців ув'язнення3 жовтня, 21:20 • 15052 перегляди
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі00:38 • 11160 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo04:16 • 15194 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 30821 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 40491 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 56024 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 54424 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 47956 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 18452 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 29132 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 32700 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 35676 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 78509 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The New York Times
Свіфт
TikTok
Facebook

159 боєзіткнень на фронті за добу: оновлені карти Генштабу

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 боєзіткнень. Противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби та залучив 6264 дрони-камікадзе.

159 боєзіткнень на фронті за добу: оновлені карти Генштабу

Протягом минулої доби на фрноті було зафіксовано 159 боєзіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що 3 жовтня противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області

- розповіли у Генштабі.

Вказується, що за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 450 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 73 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямку04.10.25, 04:40 • 3074 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна