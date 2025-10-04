$41.280.05
3 октября
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 46175 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 54071 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 52618 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 32702 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 46965 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 33349 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20955 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20721 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16867 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
159 боестолкновений на фронте за сутки: обновленные карты Генштаба

Киев • УНН

 • 376 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боестолкновений. Противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил 41 ракету, сбросил 142 управляемые авиабомбы и задействовал 6264 дрона-камикадзе.

159 боестолкновений на фронте за сутки: обновленные карты Генштаба

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 159 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что 3 октября противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил 41 ракету, сбросил 142 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, совершил 4433 обстрела, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6264 дрона-камикадзе. Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области; Григорьевка, Лукьяновское, Павловка, Камышеваха Запорожской области; Ольговка Херсонской области

- рассказали в Генштабе.

Указывается, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и пункт управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 198 обстрелов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка и в сторону населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодези и Торское.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Снежное, Новоивановка, Новогригоровка и в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили семь атак россиян в районе Полтавки.

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 450 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 10 ракет, 73 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина