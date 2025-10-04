159 боестолкновений на фронте за сутки: обновленные карты Генштаба

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 159 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что 3 октября противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил 41 ракету, сбросил 142 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, совершил 4433 обстрела, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6264 дрона-камикадзе. Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области; Григорьевка, Лукьяновское, Павловка, Камышеваха Запорожской области; Ольговка Херсонской области - рассказали в Генштабе.

Указывается, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и пункт управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 198 обстрелов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка и в сторону населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодези и Торское.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Снежное, Новоивановка, Новогригоровка и в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили семь атак россиян в районе Полтавки.

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 450 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 10 ракет, 73 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направлении