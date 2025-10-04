Мінус 950 окупантів та 10 крилатих ракет: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 3 жовтня російські війська втратили 950 солдатів та 10 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25 становлять 1114380 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1114380 (+950) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11226 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23298 (+1)
- артилерійських систем ‒ 33428 (+15)
- РСЗВ ‒ 1515 (+1)
- засоби ППО ‒ 1222 (0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66543 (+450)
- крилаті ракети ‒ 3803 (10)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63398 (+73)
- спеціальна техніка ‒ 3971 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради заявив, що росія завжди починає з гібридних атак, а потім це стає чимось більшим, і більшим, а тому потрібно діяти зараз - згуртовано й сильно.
