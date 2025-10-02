Якщо росія виграє війну в Україні, на Польщу чекає поразка - Дональд Туск
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі заявив, що перемога росії в Україні означатиме кінець для його країни та Європи. Він нагадав про інциденти з російськими БПЛА та спроби незаконного перетину кордону з білоруссю.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російсько-українська війна стосується і його країни. Якщо програє Україна - поразка чекає і на Польщу, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Очільник польського уряду нагадав про нещодавні інциденти зі вторгненням російських БПЛА у повітряний простір країн Європи, зокрема і в Польщу. Він закликав не жити ілюзіями щодо поточної ситуації в регіоні і світі загалом.
Також він додав, що ця війна "не є абстрактною для Польщі", оскільки щодня відбуваються численні спроби незаконно перетнути польський кордон з боку білорусі. Крім того, були зафіксовані напади на польських військових.
Не тільки через нашу історію, через географію ми знаємо дещо про наміри та плани росії. Ми знаємо, що якщо вони переможуть Україну, то в майбутньому це буде кінець моєї країни і Європи, я в цьому не сумніваюся
Нагадаємо
На одному з винищувачів F-35А Військово-повітряних сил Нідерландів намалювали ударний БПЛА "Шахед" як позначення першої збитої цілі цим літаком над Польщею. Водночас у вересні над Польщею літали інші дрони.