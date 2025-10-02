Якщо росія виграє війну в Україні, на Польщу чекає поразка - Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російсько-українська війна стосується і його країни. Якщо програє Україна - поразка чекає і на Польщу, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Очільник польського уряду нагадав про нещодавні інциденти зі вторгненням російських БПЛА у повітряний простір країн Європи, зокрема і в Польщу. Він закликав не жити ілюзіями щодо поточної ситуації в регіоні і світі загалом.

Також він додав, що ця війна "не є абстрактною для Польщі", оскільки щодня відбуваються численні спроби незаконно перетнути польський кордон з боку білорусі. Крім того, були зафіксовані напади на польських військових.

Не тільки через нашу історію, через географію ми знаємо дещо про наміри та плани росії. Ми знаємо, що якщо вони переможуть Україну, то в майбутньому це буде кінець моєї країни і Європи, я в цьому не сумніваюся