Если россия выиграет войну в Украине, Польшу ждет поражение - Дональд Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши заявил, что победа россии в Украине будет означать конец для его страны и Европы. Он напомнил об инцидентах с российскими БПЛА и попытках незаконного пересечения границы с беларусью.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российско-украинская война касается и его страны. Если проиграет Украина - поражение ждет и Польшу, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Подробности
Глава польского правительства напомнил о недавних инцидентах со вторжением российских БПЛА в воздушное пространство стран Европы, в том числе и в Польшу. Он призвал не жить иллюзиями относительно текущей ситуации в регионе и мире в целом.
Также он добавил, что эта война "не является абстрактной для Польши", поскольку ежедневно происходят многочисленные попытки незаконно пересечь польскую границу со стороны беларуси. Кроме того, были зафиксированы нападения на польских военных.
Не только из-за нашей истории, из-за географии мы знаем кое-что о намерениях и планах россии. Мы знаем, что если они победят Украину, то в будущем это будет конец моей страны и Европы, я в этом не сомневаюсь
Напомним
На одном из истребителей F-35А Военно-воздушных сил Нидерландов нарисовали ударный БПЛА "Шахед" как обозначение первой сбитой цели этим самолетом над Польшей. В то же время в сентябре над Польшей летали другие дроны.