Если россия выиграет войну в Украине, Польшу ждет поражение - Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российско-украинская война касается и его страны. Если проиграет Украина - поражение ждет и Польшу, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Глава польского правительства напомнил о недавних инцидентах со вторжением российских БПЛА в воздушное пространство стран Европы, в том числе и в Польшу. Он призвал не жить иллюзиями относительно текущей ситуации в регионе и мире в целом.

Также он добавил, что эта война "не является абстрактной для Польши", поскольку ежедневно происходят многочисленные попытки незаконно пересечь польскую границу со стороны беларуси. Кроме того, были зафиксированы нападения на польских военных.

Не только из-за нашей истории, из-за географии мы знаем кое-что о намерениях и планах россии. Мы знаем, что если они победят Украину, то в будущем это будет конец моей страны и Европы, я в этом не сомневаюсь