Если россия выиграет войну в Украине, Польшу ждет поражение - Дональд Туск

Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дни
День учителя 2025: что подарить педагогу
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС
День сельди: пять аппетитных рыбных блюд
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?
День сельди: пять аппетитных рыбных блюд
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС
День учителя 2025: что подарить педагогу
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Дональд Туск
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Польша
Европа
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Financial Times
Бильд

Если россия выиграет войну в Украине, Польшу ждет поражение - Дональд Туск

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

Премьер-министр Польши заявил, что победа россии в Украине будет означать конец для его страны и Европы. Он напомнил об инцидентах с российскими БПЛА и попытках незаконного пересечения границы с беларусью.

Если россия выиграет войну в Украине, Польшу ждет поражение - Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российско-украинская война касается и его страны. Если проиграет Украина - поражение ждет и Польшу, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Глава польского правительства напомнил о недавних инцидентах со вторжением российских БПЛА в воздушное пространство стран Европы, в том числе и в Польшу. Он призвал не жить иллюзиями относительно текущей ситуации в регионе и мире в целом.

Также он добавил, что эта война "не является абстрактной для Польши", поскольку ежедневно происходят многочисленные попытки незаконно пересечь польскую границу со стороны беларуси. Кроме того, были зафиксированы нападения на польских военных.

Не только из-за нашей истории, из-за географии мы знаем кое-что о намерениях и планах россии. Мы знаем, что если они победят Украину, то в будущем это будет конец моей страны и Европы, я в этом не сомневаюсь

- заявил Туск.

Напомним

На одном из истребителей F-35А Военно-воздушных сил Нидерландов нарисовали ударный БПЛА "Шахед" как обозначение первой сбитой цели этим самолетом над Польшей. В то же время в сентябре над Польшей летали другие дроны.

Евгений Устименко

