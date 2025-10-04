$41.280.05
3 октября, 16:00 • 27965 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 46207 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 54108 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 52653 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 32717 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 46981 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 33351 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20956 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20722 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16867 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Минус 950 оккупантов и 10 крылатых ракет: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 986 просмотра

За сутки 3 октября российские войска потеряли 950 солдат и 10 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.25 составляют 1114380 человек.

Минус 950 оккупантов и 10 крылатых ракет: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 3 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат и 10 крылатых ракет. Об этом информирует  УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1114380 (+950) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11226 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23298 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 33428 (+15)
          • РСЗО ‒ 1515 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1222 (0)
              • самолетов ‒ 427 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 66543 (+450)
                    • крылатые ракеты ‒ 3803 (10)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63398 (+73)
                            • специальная техника ‒ 3971 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета заявил, что Россия всегда начинает с гибридных атак, а затем это становится чем-то большим, и большим, а потому нужно действовать сейчас - сплоченно и сильно.

                              Вадим Хлюдзинский

