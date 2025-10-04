Минус 950 оккупантов и 10 крылатых ракет: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 3 октября российские войска потеряли 950 солдат и 10 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.25 составляют 1114380 человек.
За сутки 3 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат и 10 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1114380 (+950) человек ликвидировано
- танков ‒ 11226 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23298 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 33428 (+15)
- РСЗО ‒ 1515 (+1)
- средства ПВО ‒ 1222 (0)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 66543 (+450)
- крылатые ракеты ‒ 3803 (10)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63398 (+73)
- специальная техника ‒ 3971 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета заявил, что Россия всегда начинает с гибридных атак, а затем это становится чем-то большим, и большим, а потому нужно действовать сейчас - сплоченно и сильно.
