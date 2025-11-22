157 бойових зіткнень на фронті: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

З початку доби 22 листопада на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 75 керованих авіабомб.

Також використав для ударів 2 748 дронів-камікадзе, здійснив 3 243 обстріли населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 14 атак загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 111 обстрілів, два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали три атаки ворога поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового, ще одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник десять разів проводив наступальні дії у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки. Наші захисники зупинили дев’ять ворожих штурмів, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у бік населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та у напрямку населеного пункту Миколайпілля. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 15 атак ворога, наразі бої точаться у двох локаціях.

Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалася поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 60 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 24 безпілотні літальні апарати та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Також уразили дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та одну реактивну систему залпового вогню - розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Великомихайлівка, Остапівське та Косівцеве.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Варварівка, Тернувате та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Успіху не мав. Крім того, окупанти завдали авіаудару по Ольгівці.

Нагадаємо

За минулу добу, 21 листопада, Сили оборони України вбили та поранили 1 170 російських окупантів, Також українські захисники знищили 9 артилерійських систем і 7 бойових броньованих машин ворога.

