157 боевых столкновений на фронте: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

С начала суток 22 ноября на фронте произошло 157 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес один ракетный и 32 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 75 управляемых авиабомб.

Также использовал для ударов 2 748 дронов-камикадзе, совершил 3 243 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемые авиационные бомбы и совершил 111 обстрелов, два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали три атаки врага вблизи Волчанска, Лимана и Синельниково, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска. Сейчас продолжается еще одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении произошло два боевых столкновения вблизи населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении противник десять раз проводил наступательные действия в районах Серебрянки, Северска, Свято-Покровского, Пазено и Дроновки. Наши защитники остановили девять вражеских штурмов, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

"Речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах" - Зеленский о старте консультаций с партнерами по шагам для окончания войны

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм в сторону населенного пункта Константиновка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка, Иванополье, Степановка и в направлении населенного пункта Николаевка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили 15 атак врага, сейчас бои идут в двух локациях.

В течение текущих суток на Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Покровск, Ровное, Зверово, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филиал. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 83 оккупанта, из которых 60 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата и две единицы специальной техники оккупантов. Также поразили две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и одну реактивную систему залпового огня - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения отбили 16 атак в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степное, Красногорское, Алексеевка, Егоровка и Злагода. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Великомихайловка, Остаповское и Косовцево.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 18 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Варваровка, Терноватое и Белогорье.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Малой Токмачки и Степногорска.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. Успеха не имел. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар по Ольговке.

Напомним

За минувшие сутки, 21 ноября, Силы обороны Украины убили и ранили 1 170 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 9 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин врага.

Европа должна быть частью процесса, направленного на прекращение войны в Украине: что Мерц сказал Трампу