Жители Днепра напали на энергетиков из-за отключения света: что известно
Киев • УНН
В Днепре жители домов на улице Академика Янгеля, где ранее не выключали свет, напали на бригаду энергетиков. Инцидент привел к телесным повреждениям работника и задержке восстановления электроснабжения.
В Днепре жители домов, где раньше не выключали свет, а сейчас отключают в ручном режиме, напали на бригаду энергетиков, дошло даже до рукоприкладства, передает УНН со ссылкой на ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК".
Во время выполнения служебных обязанностей оперативно-выездной бригадой ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК", на нее совершено неоднократное нападение жителями домов по улице Академика Янгеля, которые ранее не отключались из-за нахождения на линии с критической инфраструктурой, а теперь отключаются в ручном режиме
По данным компании, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты повлекли за собой значительную задержку восстановления электроснабжения подгруппы 5.2.
Сообщаем жителям этих домов, что нахождение их домов на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет им какое-либо привилегированное положение, поэтому ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города
В компании также предупредили жителей домов, которые совершали эти нападения, что материалы переданы в Национальную полицию для открытия уголовного производства в соответствии с действующим законодательством Украины.
