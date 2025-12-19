Жителі Дніпра напали на енергетиків через відключення світла: що відомо
Київ • УНН
У Дніпрі мешканці будинків на вулиці Академіка Янгеля, де раніше не вимикали світло, напали на бригаду енергетиків. Інцидент призвів до тілесних ушкоджень працівника та затримки відновлення електропостачання.
У Дніпрі мешканці будинків, де раніше не вимикали світло, а зараз відключають у ручному режимі, напали на бригаду енергетиків, дійшло навіть до рукоприкладства, передає УНН із посиланням на ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Під час виконання службових обов'язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключалися через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер відключаються у ручному режимі
За даними компанії, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2.
Повідомляємо мешканців цих будинків, що перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище, тому ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" буде здійснювати всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста
У компанії також попередили мешканців будинків, які здійснювали ці напади, що матеріали передані до Національної поліції для відкриття кримінального впровадження відповідно до чинного законодавства України.
