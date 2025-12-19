$42.340.00
Жителі Дніпра напали на енергетиків через відключення світла: що відомо

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

У Дніпрі мешканці будинків на вулиці Академіка Янгеля, де раніше не вимикали світло, напали на бригаду енергетиків. Інцидент призвів до тілесних ушкоджень працівника та затримки відновлення електропостачання.

Жителі Дніпра напали на енергетиків через відключення світла: що відомо

У Дніпрі мешканці будинків, де раніше не вимикали світло, а зараз відключають у ручному режимі, напали на бригаду енергетиків, дійшло навіть до рукоприкладства, передає УНН із посиланням на  ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Під час виконання службових обов'язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключалися через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер відключаються у ручному режимі 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2.

Повідомляємо мешканців цих будинків, що перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище, тому ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" буде здійснювати всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста 

- додали в "ПЕЕМ "ЦЕК".

У компанії також попередили мешканців будинків, які здійснювали ці напади, що матеріали передані до Національної поліції для відкриття кримінального впровадження відповідно до чинного законодавства України.

В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться16.12.25, 17:35 • 40908 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Сутички
Відключення світла
Електроенергія
Національна поліція України
Дніпро (місто)
Україна