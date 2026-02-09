Женщина присвоила 10 тыс. евро, принадлежащие без вести пропавшему военному: ей сообщили о подозрении

Полицейские сообщили о подозрении женщине, которая присвоила почти 10 000 евро, принадлежащих без вести пропавшему военному. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Правоохранители установили, что по решению Европейского суда по правам человека военнослужащему были назначены выплаты в размере 9800€ и указанные средства были перечислены на специальный счет Министерства юстиции Украины - говорится в сообщении.

В то же время выяснилось, что мужчина осенью 2024 года пропал без вести во время выполнения боевого задания. Воспользовавшись этим обстоятельством, 43-летняя жительница Днепра, действуя из корыстных побуждений, выдавала себя за лицо, которое якобы находилось с заявителем в фактических брачных отношениях.

Подозреваемая оформила поддельную доверенность от имени защитника, в которой указала свое право на получение причитающихся мужчине выплат. В результате на банковский счет злоумышленницы было перечислено почти 440 000 грн.

