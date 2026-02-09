$43.050.09
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 18171 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 24548 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении
8 февраля, 17:37 • 41804 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 42864 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 37705 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 36788 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26227 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17822 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13318 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Женщина присвоила 10 тыс. евро, принадлежащие без вести пропавшему военному: ей сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Полиция Киева сообщила о подозрении женщине, которая присвоила почти 10 000 евро пропавшего без вести военного. Она оформила поддельную доверенность, чтобы получить выплаты со счета Министерства юстиции.

Женщина присвоила 10 тыс. евро, принадлежащие без вести пропавшему военному: ей сообщили о подозрении

Полицейские сообщили о подозрении женщине, которая присвоила почти 10 000 евро, принадлежащих без вести пропавшему военному. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Правоохранители установили, что по решению Европейского суда по правам человека военнослужащему были назначены выплаты в размере 9800€ и указанные средства были перечислены на специальный счет Министерства юстиции Украины

- говорится в сообщении.

В то же время выяснилось, что мужчина осенью 2024 года пропал без вести во время выполнения боевого задания. Воспользовавшись этим обстоятельством, 43-летняя жительница Днепра, действуя из корыстных побуждений, выдавала себя за лицо, которое якобы находилось с заявителем в фактических брачных отношениях.

Подозреваемая оформила поддельную доверенность от имени защитника, в которой указала свое право на получение причитающихся мужчине выплат. В результате на банковский счет злоумышленницы было перечислено почти 440 000 грн.

Присвоили миллионы для пострадавших от оккупации: Генпрокурор Кравченко заявил, что проверяют причастность к схеме должностных лиц Минсоцполитики

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Банковская карта
Военное положение
Война в Украине
Брак
Национальная полиция Украины
Министерство юстиции Украины
Днепр