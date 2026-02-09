Жінка привласнила 10 тис. євро, що належать безвісно зниклому військовому: їй повідомили про підозру
Київ • УНН
Поліція Києва повідомила про підозру жінці, яка привласнила майже 10 000 євро зниклого безвісти військового. Вона оформила підроблену довіреність, щоб отримати виплати з рахунку Міністерства юстиції.
Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка привласнила майже 10 000 євро, що належать безвісно зниклому військовому. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Правоохоронці встановили, що за рішенням Європейського суду з прав людини військовослужбовцю були призначені виплати у розмірі 9800€ й зазначені кошти було перераховані на спеціальний рахунок Міністерства юстиції України
Водночас з’ясовано, що чоловік восени 2024 року зник безвісти під час виконання бойового завдання. Скориставшись цією обставиною, 43-річна мешканка Дніпра, діючи з корисливих мотивів, видавала себе за особу, яка нібито перебувала із заявником у фактичних шлюбних відносинах.
Підозрювана оформила підроблену довіреність від імені захисника, в якій зазначила своє право на одержання належних чоловіку виплат. Відтак, на банківський рахунок зловмисниці було перераховано майже 440 000 грн.
