Жінка привласнила 10 тис. євро, що належать безвісно зниклому військовому: їй повідомили про підозру

08:22 • 10167 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 17126 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 23599 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 40844 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 42081 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 37347 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 36491 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26178 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17795 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13297 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Популярнi новини
Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світуPhoto9 лютого, 01:38 • 12844 перегляди
Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах9 лютого, 02:28 • 11250 перегляди
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 10791 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 17650 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 16606 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 47269 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 68863 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 86076 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 79660 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 78957 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 16685 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 32645 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 46199 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 47207 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 55528 перегляди
Жінка привласнила 10 тис. євро, що належать безвісно зниклому військовому: їй повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Поліція Києва повідомила про підозру жінці, яка привласнила майже 10 000 євро зниклого безвісти військового. Вона оформила підроблену довіреність, щоб отримати виплати з рахунку Міністерства юстиції.

Жінка привласнила 10 тис. євро, що належать безвісно зниклому військовому: їй повідомили про підозру

Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка привласнила майже 10 000 євро, що належать безвісно зниклому військовому. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Правоохоронці встановили, що за рішенням Європейського суду з прав людини військовослужбовцю були призначені виплати у розмірі 9800€ й зазначені кошти було перераховані на спеціальний рахунок Міністерства юстиції України

- йдеться у повідомленні.

Водночас з’ясовано, що чоловік восени 2024 року зник безвісти під час виконання бойового завдання. Скориставшись цією обставиною, 43-річна мешканка Дніпра, діючи з корисливих мотивів, видавала себе за особу, яка нібито перебувала із заявником у фактичних шлюбних відносинах.

Підозрювана оформила підроблену довіреність від імені захисника, в якій зазначила своє право на одержання належних чоловіку виплат. Відтак, на банківський рахунок зловмисниці було перераховано майже 440 000 грн.

Привласнили мільйони для постраждалих від окупації: Генпрокурор Кравченко заявив, що перевіряють причетність до схеми посадовців Мінсоцполітики04.02.26, 18:26 • 3384 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Банківська картка
Воєнний стан
Війна в Україні
Шлюб
Національна поліція України
Міністерство юстиції України
Дніпро (місто)