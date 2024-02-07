Зеленский встретился со спикером и парламентариями Народного собрания Болгарии: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Председателем Народного собрания Республики Болгария Росеном Желязковим, который находится в Украине с визитом солидарности во главе делегации болгарских парламентариев, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

В начале встречи Глава государства выразил искреннюю благодарность спикеру болгарского парламента и представителям Народного собрания за активную помощь, укрепление Сил обороны Украины и четкую поддержку нашего государства на пути европейской и евроатлантической интеграции.

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"Благодарны за вашу политическую поддержку на всех уровнях: нашего движения в Европейский Союз и НАТО, а также украинских инициатив в ООН. И, конечно, благодарим за существенную военную помощь. Рады, что народ Болгарии с начала полномасштабного вторжения россии на нашей стороне, на стороне правды. Спасибо, что вы поддерживаете такой дух. Мы этого не забудем", - отметил Президент.

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Зеленский также отметил важные шаги Болгарии в усилении санкций против государства-агрессора.

Отдельное внимание во время встречи было уделено дальнейшему двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере, практическому вкладу Болгарии в реализацию Украинской формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.