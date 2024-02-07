Зеленский встретился со спикером и парламентариями Народного собрания Болгарии: детали

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  29808 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  72293 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  136381 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  192408 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  215211 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  211105 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  240997 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249049 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  205705 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188981 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский встретился со спикером и парламентариями Народного собрания Болгарии: детали

Во время встречи Президент Зеленский поблагодарил Спикера Парламента Болгарии Росена Желязкова за активную помощь и поддержку Болгарии на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Зеленский встретился со спикером и парламентариями Народного собрания Болгарии: детали

На Киевщине полицейские проверили учебные заведения на предмет минирования: опасности не обнаружили

Полиция проверила учебные заведения Киевской области после получения сообщений об опасности, но не обнаружила никаких мин или опасных веществ.

Киев •   •  5192 просмотра
На Киевщине полицейские проверили учебные заведения на предмет минирования: опасности не обнаружили

Бои вокруг Авдеевки - армия россии усиливает давление на севере города

Аналитики DeepState сообщают, что российские войска усиливают давление на Авдеевку с севера, продолжая штурмовые операции и пытаясь прорваться через частный сектор, чтобы получить контроль над большей территорией и ключевыми объектами, такими как автобаза.

Война •   •  7797 просмотра
Бои вокруг Авдеевки - армия россии усиливает давление на севере города

В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"

российские оккупанты планируют открыть в оккупированном Мелитополе первый "Центр юнармейской подготовки" для обучения детей военным навыкам.

Война •   •  8833 просмотра
В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Оккупанты активно пытаются продолжить заселение Крыма россиянами, одновременно репрессируя и преследуя проукраинское население.

Общество •   •  29808 просмотра
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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

В Киеве разоблачили наркодельцов, которые поставляли запрещенные вещества арестантам в СИЗО

Разоблачены члены преступной организации, которые ежемесячно поставляли в Киевский следственный изолятор наркотики на сумму 200 000 гривен, используя схему с привлечением заключенных и посторонних лиц.

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В Киеве разоблачили наркодельцов, которые поставляли запрещенные вещества арестантам в СИЗО

Подорожание шенгенских виз: стоимость визы вырастет до 90 евро, также растут сопутствующие сборы от визовых агентств

Европейская комиссия предложила повысить плату за шенгенские визы в 2024 году из-за роста инфляции в ЕС.

Новости Мира •   •  6802 просмотра
Подорожание шенгенских виз: стоимость визы вырастет до 90 евро, также растут сопутствующие сборы от визовых агентств

Все очень запутанно и зависит от многих факторов: Кулеба о финансовой помощи от США

Министр иностранных дел Украины получил последний доклад из Вашингтона относительно возможных сценариев одобрения американской помощи Украине, отметив, что Конгрессу необходимо определиться с базовым сценарием, поскольку все очень запутанно.

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Все очень запутанно и зависит от многих факторов: Кулеба о финансовой помощи от США

"Ни в коем случае": Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня - СМИ

Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня, отказываясь освободить заключенных.

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"Ни в коем случае": Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня - СМИ

В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода

Украинские Воздушные силы зафиксировали вражескую ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области.

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В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода