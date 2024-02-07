Зеленський зустрівся зі спікером і парламентарями Народних зборів Болгарії: деталі

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Київ • УНН

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Під час зустрічі Президент Зеленський подякував Спікеру Парламенту Болгарії Розену Желязкову за активну допомогу та підтримку Болгарії на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народних зборів Республіки Болгарія Росеном Желязковим, який перебуває в Україні з візитом солідарності на чолі делегації болгарських парламентарів, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

На початку зустрічі Глава держави висловив щиру подяку спікеру болгарського парламенту та представникам Народних зборів за активну допомогу, зміцнення Сил оборони України й чітку підтримку нашої держави на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. 

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"Вдячні за вашу політичну підтримку на всіх рівнях: нашого руху до Європейського Союзу й НАТО, а також українських ініціатив в ООН. І, звісно, дякуємо за суттєву військову допомогу. Раді, що народ Болгарії з початку повномасштабного вторгнення росії на нашому боці, на боці правди. Дякуємо, що ви підтримуєте такий дух. Ми цього не забудемо", – зазначив Президент.

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Зеленський також відзначив важливі кроки Болгарії в посиленні санкцій проти держави-агресора.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій двосторонній співпраці в оборонній сфері, практичному внеску Болгарії в реалізацію Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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