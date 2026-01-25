Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и Польши
Президент Зеленский встретился с президентами Литвы и Польши в Вильнюсе. Обсуждались энергетическая поддержка, усиление ПВО, вступление Украины в ЕС и дипломатическая работа.
Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился со своими литовским и польским коллегами Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.
"Важный разговор с президентами Литвы и Польши. Сейчас очень важно объединять наши усилия и максимально сотрудничать. Мы обсудили энергетическую поддержку Украины, усиление нашей ПВО, в частности производство перехватчиков, развитие европейских программ PURL и SAFE, которые должны в этом году показать полную эффективность", - рассказал Зеленский.
По его словам, также во время встречи речь шла о вступлении Украины в Евросоюз и "нашей дипломатической работе с партнерами, прежде всего с Америкой".
Проинформировал Гитанаса и Кароля о переговорах, состоявшихся в Эмиратах. Благодарю народы Литвы и Польши, лидеров за все проявления поддержки для наших людей, и прежде всего за энергетическую. Вся помощь имеет значение и очень ценна
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Литвы Гитанас Науседа обсудили поддержку украинской энергосистемы, военное сотрудничество и дипломатические усилия для достижения мира.
