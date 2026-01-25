Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и Польши

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 8454 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
16:32 • 12955 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
16:17 • 12979 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 12369 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 14120 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 14529 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14268 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15431 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26413 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 44618 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
89%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км25 января, 12:10 • 9228 просмотра
Три человека погибли в ДТП в Винницкой области с участием двух автомобилейPhoto25 января, 12:40 • 4942 просмотра
Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту25 января, 13:10 • 4248 просмотра
Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский25 января, 13:25 • 4786 просмотра
Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре на глазах у патрульныхVideo19:49 • 4172 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 87336 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 101172 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 109872 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 103395 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 104277 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Саламаха Орест Игоревич
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Литва
Китай
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 20793 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 20845 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 37295 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 37658 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 50590 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и Польши

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Зеленский встретился с президентами Литвы и Польши в Вильнюсе. Обсуждались энергетическая поддержка, усиление ПВО, вступление Украины в ЕС и дипломатическая работа.

Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился со своими литовским и польским коллегами Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

"Важный разговор с президентами Литвы и Польши. Сейчас очень важно объединять наши усилия и максимально сотрудничать. Мы обсудили энергетическую поддержку Украины, усиление нашей ПВО, в частности производство перехватчиков, развитие европейских программ PURL и SAFE, которые должны в этом году показать полную эффективность", - рассказал Зеленский.

По его словам, также во время встречи речь шла о вступлении Украины в Евросоюз и "нашей дипломатической работе с партнерами, прежде всего с Америкой".

Проинформировал Гитанаса и Кароля о переговорах, состоявшихся в Эмиратах. Благодарю народы Литвы и Польши, лидеров за все проявления поддержки для наших людей, и прежде всего за энергетическую. Вся помощь имеет значение и очень ценна

- написал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Литвы Гитанас Науседа обсудили поддержку украинской энергосистемы, военное сотрудничество и дипломатические усилия для достижения мира.

россия не выполняет взятые на себя обязательства: Навроцкий призвал Трампа не доверять путину30.12.25, 12:26 • 3933 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Гитанас Науседа
Европейский Союз
Вильнюс
Литва
Соединённые Штаты
Украина
Польша