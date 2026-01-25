Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і Польщі

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі зустрівся зі своїми литовським та польским колегами Гітанасом Наусєдою та Каролем Навроцьким. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

"Важлива розмова з президентами Литви і Польщі. Зараз дуже важливо обʼєднувати наші зусилля та максимально співпрацювати. Ми обговорили енергетичну підтримку України, посилення нашої ППО, зокрема виробництво перехоплювачів, розвиток європейських програм PURL і SAFE, які мають у цьому році показати повну ефективність", - розповів Зеленський.

За його словами, також під час зустрічі йшлося про вступ України до Євросоюзу та "нашу дипломатичну роботу з партнерами, передусім з Америкою".

Поінформував Гітанаса й Кароля про перемовини, що відбулися в Еміратах. Дякую народам Литві і Польщі, лідерам за всі прояви підтримки для наших людей, і передусім за енергетичну. Вся допомога має значення і є дуже цінною