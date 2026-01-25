$43.170.00
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
16:32 • 13011 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко
16:17 • 13022 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 12409 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 14129 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 14538 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю
25 січня, 10:05 • 14274 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15438 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26423 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44631 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і Польщі

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з президентами Литви та Польщі у Вільнюсі. Обговорювалися енергетична підтримка, посилення ППО, вступ України до ЄС та дипломатична робота.

Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і Польщі

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі зустрівся зі своїми литовським та польским колегами Гітанасом Наусєдою та Каролем Навроцьким. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

"Важлива розмова з президентами Литви і Польщі. Зараз дуже важливо обʼєднувати наші зусилля та максимально співпрацювати. Ми обговорили енергетичну підтримку України, посилення нашої ППО, зокрема виробництво перехоплювачів, розвиток європейських програм PURL і SAFE, які мають у цьому році показати повну ефективність", - розповів Зеленський.

За його словами, також під час зустрічі йшлося про вступ України до Євросоюзу та "нашу дипломатичну роботу з партнерами, передусім з Америкою".

Поінформував Гітанаса й Кароля про перемовини, що відбулися в Еміратах. Дякую народам Литві і Польщі, лідерам за всі прояви підтримки для наших людей, і передусім за енергетичну. Вся допомога має значення і є дуже цінною

- написав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та глава Литви Гітанас Наусєда обговорили підтримку української енергосистеми, військову співпрацю та дипломатичні зусилля для досягнення миру.

Вадим Хлюдзинський

