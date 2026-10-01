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Зеленский провёл совещание по ракетам для ПВО и F-16 - ожидает результатов по поставкам на октябрь

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

К октябрю, ожидает Президент, должны ускорить поставки ракет. Речь идёт в том числе о ПВО и F-16. Также должны усилить защиту критической инфраструктуры Киева.

Зеленский провёл совещание по ракетам для ПВО и F-16 - ожидает результатов по поставкам на октябрь

Для Украины важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты. В том числе для ПВО и F-16. На завтра профильным ведомствам поручено подготовить обновлённый график поставок в Украину. Отдельно остановились на защите критической инфраструктуры Киева. Ожидаются соответствующие доклады. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания 1 октября, пишет УНН.

Президент провёл "селекторное совещание с военными, чиновниками и всеми руководителями служб, которые работают для защиты инфраструктуры". И определил ряд задач.

Поставки вооружения

Первое: МИД, Министерство обороны и команда Офиса проведут оперативную проверку договорённостей с партнёрами по обеспечению F-16 необходимыми боеприпасами. То же касается и поставок ракет для ПВО — по каждой стране, по всем соглашениям, по каждому пакету, и на завтра — обновлённый график поставок в Украину. Важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты. По состоянию на сегодня некоторые наши договорённости, которые уже были согласованы с лидерами стран, до сих пор не реализованы на уровне команд

- написал Зеленский в соцсетях.

В то же время глава государства поблагодарил "Германию, Норвегию, Финляндию и всех остальных партнёров, которые готовы работать максимально оперативно".

"Вчера, сегодня общался с лидерами: важно ускорить выполнение поручений", — добавил он.

Планы устойчивости на контроле

"Второе: по каждому региону, по ключевым городам в еженедельном режиме фиксируем состояние выполнения планов устойчивости. В части общин есть отставание, и военное командование вместе с чиновниками должны подготовить дополнительные решения для большей безопасности работ", — отметил Президент.

Защита критической инфраструктуры Киева

"Третье: скорректировали систему реагирования на российскую террористическую операцию против киевской критической инфраструктуры. Защитные решения должны быть полностью реализованы. Определили необходимое перераспределение ресурсов. Важно, чтобы местные власти в Киеве были готовы к быстрым решениям в поддержку людей", — указал Зеленский.

Ожидаю доклад Премьер-министра Украины и Главнокомандующего ВСУ о шагах, которые сегодня были определены. Слава Украине!

- отметил Президент.

Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot28.09.26, 11:57 • 26109 просмотров

Юлия Шрамко

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