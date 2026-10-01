Зеленский провёл совещание по ракетам для ПВО и F-16 - ожидает результатов по поставкам на октябрь

Для Украины важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты. В том числе для ПВО и F-16. На завтра профильным ведомствам поручено подготовить обновлённый график поставок в Украину. Отдельно остановились на защите критической инфраструктуры Киева. Ожидаются соответствующие доклады. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания 1 октября, пишет УНН.

Президент провёл "селекторное совещание с военными, чиновниками и всеми руководителями служб, которые работают для защиты инфраструктуры". И определил ряд задач.

Первое: МИД, Министерство обороны и команда Офиса проведут оперативную проверку договорённостей с партнёрами по обеспечению F-16 необходимыми боеприпасами. То же касается и поставок ракет для ПВО — по каждой стране, по всем соглашениям, по каждому пакету, и на завтра — обновлённый график поставок в Украину. Важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты. По состоянию на сегодня некоторые наши договорённости, которые уже были согласованы с лидерами стран, до сих пор не реализованы на уровне команд