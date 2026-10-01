Зеленський зібрав нараду через ракети для ППО і F-16 - очікує результатів по поставках на жовтень
Київ • УНН
До жовтня, очікує Президент, мають прискорити постачання ракет. Ідеться у тому числі про ППО та F-16. Також мають посилити захист критичної інфраструктури Києва.
Для України важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети. У тому числі для ППО та F-16. На завтра профільним відомствам доручено підготувати оновлений графік постачання в Україну. Окремо зупинилися на захисті критичної інфраструктури Києва. Очікуються відповідні доповіді. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради 1 жовтня, пише УНН.
Президент провів "селектор із військовими, урядовцями та всіма керівниками служб, які працюють для захисту інфраструктури". І визначив низку завдань.
Постачання озброєння
Перше: МЗС, Міністерство оборони та команда Офісу проведуть оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо забезпечення F-16 необхідною амуніцією. Так само і щодо постачання ракет для ППО – по кожній країні, по всіх угодах, по кожному пакету, і на завтра – оновлений графік постачання в Україну. Важливо, щоб у жовтні були додаткові ракети. Станом на сьогодні деякі наші домовленості, які вже були погоджені з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні
Водночас Глава держави подякував "Німеччині, Норвегії, Фінляндії та всім іншим партнерам, які готові працювати максимально оперативно".
"Вчора, сьогодні комунікував із лідерами: важливо прискорити команди", - додав він.
Плани стійкості на контролі
"Друге: по кожному регіону, по ключових містах у щотижневому режимі фіксуємо стан виконання планів стійкості. Є відставання в частині громад, і військове командування разом з урядовцями мають підготувати додаткові рішення для більшої безпеки робіт", - зазначив Президент.
Захист критичної інфраструктури Києва
"Третє: скорегували систему реагування на російську терористичну операцію проти київської критичної інфраструктури. Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Важливо, щоб місцева влада у Києві була готова до швидких рішень на підтримку людей", - вказав Зеленський.
Очікую на доповідь Прем’єр-міністра України та Головнокомандувача ЗСУ щодо кроків, які сьогодні були визначені. Слава Україні!
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