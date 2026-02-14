Зеленский назвал цель путина в переговорах с США и рецепт противодействия
Киев • УНН
Президент Зеленский указал, что кремль через переговоры стремится нормализовать отношения и смягчить санкции. Он призвал администрацию Трампа усилить давление на россию.
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил (pushed back) требование президента США Дональда Трампа, чтобы Киев и Москва заключили мирное соглашение до лета, указав, что Кремль затягивает США в переговоры, пытаясь нормализовать отношения и смягчить санкции, о чем Глава государства сказал в интервью Politico, передает УНН.
Детали
Зеленский призвал администрацию Трампа усилить давление на Россию, чтобы положить конец полномасштабному вторжению в его страну.
"Пока не будет достаточного давления, они (россияне - ред.) будут играть", - убежден президент Украины.
Зеленский также озвучил цель, которой сейчас добивается Владимир Путин в Украине. По словам лидера государства, цель российского президента - это оккупировать восточные регионы Украины. В частности, Луганскую и Донецкую области.
Единственная возможность противодействовать этим намерениям России - это последовательно поддерживать Украину. Во-первых, предоставить Украине больше оружия американского производства. Во-вторых, продолжать усиливать давление на Кремль. В-третьих, - выделить средства на материально-техническую поддержку ВСУ в послевоенный период.
По словам Владимира Зеленского, такие действия не только станут реальными гарантиями безопасности для Украины, но и наконец заставят Россию начать уважать европейские страны.
Напомним
