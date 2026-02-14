$42.990.00
Ексклюзив
06:42 • 4050 перегляди
Зеленський назвав ціль путіна у переговорах зі США та рецепт протидії

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент Зеленський вказав, що кремль через переговори прагне нормалізувати відносини та пом'якшити санкції. Він закликав адміністрацію Трампа посилити тиск на росію.

Зеленський назвав ціль путіна у переговорах зі США та рецепт протидії

Президент України Володимир Зеленський відкинув (pushed back) вимогу президента США Дональда Трампа, щоб Київ і москва уклали мирну угоду до літа, вказавши, що кремль затягує США у переговори, намагаючись нормалізувати відносини і пом'якшити санкції, про що Глава держави сказав в інтерв'ю Politico, передає УНН.

Деталі

Зеленський закликав адміністрацію Трампа посилити тиск на росію, щоб покласти край повномасштабному вторгненню в його країну.

"Доки не буде достатнього тиску, вони (росіяни - ред.) гратимуть", - переконаний президент України.

Зеленський також озвучив мету, якої наразі домагається володимир путін в Україні. За словами лідера держави, ціль російського президента - це окупувати східні регіони України. Зокрема, Луганську та Донецьку області.

Єдина можливість протидіяти у цих намірах росії - це послідовно підтримувати Україну. По-перше, надати Україні більше зброї американського виробництва. По-друге, продовжувати посилювати тиск на кремль. По-третє, - виділити кошти на матеріально-технічну підтримку ЗСУ у післявоєнний період.

За словами Володимира Зеленського, такі дії не лише стануть реальними гарантіями безпеки для України, але й нарешті примусять росію почати поважати європейські країни.

Нагадаємо

Дещо раніше Зеленський назвав три елементи, необхідні для завершення війни.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Луганська область
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ