Зеленський назвав ціль путіна у переговорах зі США та рецепт протидії
Київ • УНН
Президент Зеленський вказав, що кремль через переговори прагне нормалізувати відносини та пом'якшити санкції. Він закликав адміністрацію Трампа посилити тиск на росію.
Президент України Володимир Зеленський відкинув (pushed back) вимогу президента США Дональда Трампа, щоб Київ і москва уклали мирну угоду до літа, вказавши, що кремль затягує США у переговори, намагаючись нормалізувати відносини і пом'якшити санкції, про що Глава держави сказав в інтерв'ю Politico, передає УНН.
Зеленський закликав адміністрацію Трампа посилити тиск на росію, щоб покласти край повномасштабному вторгненню в його країну.
"Доки не буде достатнього тиску, вони (росіяни - ред.) гратимуть", - переконаний президент України.
Зеленський також озвучив мету, якої наразі домагається володимир путін в Україні. За словами лідера держави, ціль російського президента - це окупувати східні регіони України. Зокрема, Луганську та Донецьку області.
Єдина можливість протидіяти у цих намірах росії - це послідовно підтримувати Україну. По-перше, надати Україні більше зброї американського виробництва. По-друге, продовжувати посилювати тиск на кремль. По-третє, - виділити кошти на матеріально-технічну підтримку ЗСУ у післявоєнний період.
За словами Володимира Зеленського, такі дії не лише стануть реальними гарантіями безпеки для України, але й нарешті примусять росію почати поважати європейські країни.
