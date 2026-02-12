$43.030.06
WhatsApp

Зеленский назвал дисквалификацию Гераскевича "не о принципах олимпизма" и напомнил МОК о постоянных нарушениях россии

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Президент Владимир Зеленский отреагировал на дисквалификацию МОК Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти", заявив, что это не о принципах олимпизма. Он подчеркнул, что спорт не означает беспамятства, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны.

Зеленский назвал дисквалификацию Гераскевича "не о принципах олимпизма" и напомнил МОК о постоянных нарушениях россии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на дисквалификацию МОК украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине из-за "шлема памяти", указав, что "это точно не о принципах олимпизма", а "спорт не означает беспамятство", пишет УНН.

Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира

- высказался Зеленский в соцсетях

Президент выразил благодарность украинскому атлету за четкую позицию. "Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о почете и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила", - отметил Глава государства.

"Это россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время проведения Олимпиады для войны. В 2008-м – война против Грузии, в 2014-м – оккупация Крыма, в 2022-м – полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр – полное пренебрежение со стороны россии и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям", - подчеркнул Зеленский.

Президент указал: "660 украинских атлетов и тренеров были убиты россией за время полномасштабной войны. Сотни наших спортсменов больше никогда не смогут принять участие ни в Олимпийских играх, ни в каких-либо других международных соревнованиях. Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под "нейтральными" флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации".

"Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше, чем иметь медали", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Юлия Шрамко

