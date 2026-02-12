Зеленський назвав дискваліфікацію Гераскевича "не про принципи олімпізму" і нагадав МОК про постійні порушення росії
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський відреагував на дискваліфікацію МОК Владислава Гераскевича через "шолом пам'яті", заявивши, що це не про принципи олімпізму. Він підкреслив, що спорт не означає безпам'ятства, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни.
Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру
Президент висловив вдячність українському атлету за чітку позицію. "Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила", - зауважив Глава держави.
"Це росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му – війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив: "660 українських атлетів і тренерів були вбиті росією за час повномасштабної війни. Сотні наших спортсменів більше ніколи не зможуть взяти участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях. Але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під "нейтральними" прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію".
"Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі", - підкреслив Зеленський.
Доповнення
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).