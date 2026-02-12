Зеленський назвав дискваліфікацію Гераскевича "не про принципи олімпізму" і нагадав МОК про постійні порушення росії

Президент Володимир Зеленський відреагував на дискваліфікацію МОК українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні через "шолом пам'яті", вказавши, що "це точно не про принципи олімпізму", а "спорт не означає безпамʼятство", пише УНН.

Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру - висловився Зеленський у соцмережах

Президент висловив вдячність українському атлету за чітку позицію. "Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила", - зауважив Глава держави.

"Це росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му – війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив: "660 українських атлетів і тренерів були вбиті росією за час повномасштабної війни. Сотні наших спортсменів більше ніколи не зможуть взяти участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях. Але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під "нейтральними" прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію".

"Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі", - підкреслив Зеленський.

Доповнення

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).