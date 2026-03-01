$43.210.00
Эксклюзив
17:51
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля, 12:56
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
Завтра в Украине графики отключений света будут действовать с 8:00

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

2 марта в некоторых областях Украины с 8:00 до конца суток будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергосистему.

Завтра в Украине графики отключений света будут действовать с 8:00

В ряде областей Украины завтра с 8:00 будут действовать графики ограничения мощности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 2 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании отмечали, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в Укрэнерго.

Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский 26.02.26, 21:13

Антонина Туманова

Экономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина