Завтра в Україні графіки відключень світла будуть діяти з 8:00

У низці областей України завтра з 8:00 будуть діяти графіки обмеження потужності, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 2 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

У компанії зазначали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні