Завтра в Україні графіки відключень світла будуть діяти з 8:00
Київ • УНН
2 березня в деяких областях України з 8:00 до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергосистему.
У низці областей України завтра з 8:00 будуть діяти графіки обмеження потужності, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 2 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії зазначали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський26.02.26, 21:13 • 66288 переглядiв