Задержанному за теракт в Буче объявили подозрение
Киев • УНН
21-летний парень подозревается в том, что взорвал взрывчатку в Буче по указанию из РФ, ранив двух полицейских. За выполнение задания ему обещали 25 тысяч гривен.
Задержанному за теракт в Буче под Киевом сообщили о подозрении, сообщили во вторник в Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Происшествие произошло на одной из улиц города Буча. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о взрыве, в результате чего в ее доме были повреждены окна и фасад. Во время работы на месте происшествия произошел еще один взрыв, в результате которого двое правоохранителей получили ранения.
Сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ задержали 21-летнего исполнителя преступления в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По словам подозреваемого, он познакомился с неизвестным в компьютерной игре. "Впоследствии, вероятно, представителем РФ было предложено совершать подрывы на территории области и предоставлены пошаговые инструкции по изготовлению взрывных устройств. За каждое выполненное "задание" обещали вознаграждение - 25 тысяч гривен", - рассказали в полиции.
По данному факту следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины
В полиции предостерегли граждан: спецслужбы рф активно используют онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры для вербовки исполнителей диверсий и терактов. Любые предложения "легкого заработка", связанные с выполнением подозрительных задач, опасны и могут иметь тяжелые правовые последствия.