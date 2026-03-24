Затриманому за теракт у Бучі оголосили підозру

23 березня, 19:55 • 21147 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 56138 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 47880 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 48312 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 44622 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 25559 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 56159 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 42363 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 34824 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 57473 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Популярнi новини
Міністр Ізраїлю закликав розширити кордон до річки Літані на тлі ескалації в Лівані24 березня, 01:39 • 21270 перегляди
Німеччина профінансувала 15 тисяч українських дронів перехоплювачів для Нацгвардії24 березня, 01:58 • 19904 перегляди
Литва відмовилась від виступу колишнього учасника Modern Talking Дітера Болена через його звязки з рф24 березня, 04:13 • 18533 перегляди
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів09:06 • 13710 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto10:02 • 12686 перегляди
Публікації
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 11:15 • 3806 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto10:02 • 13839 перегляди
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 42703 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 47981 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 46559 перегляди
Затриманому за теракт у Бучі оголосили підозру

Київ • УНН

 • 2098 перегляди

21-річний хлопець підозрюється у тому, що підірвав вибухівку в Бучі за вказівкою з рф, поранивши двох поліцейських. За виконання завдання йому обіцяли 25 тисяч гривень.

Затриманому за теракт у Бучі оголосили підозру

Затриманому за теракт у Бучі, що під Києвом, повідомили про підозру, повідомили у вівторок у Національній поліції України, пише УНН.

Повідомлено про підозру зловмиснику, який вчинив теракт у Бучі

- вказали у Нацполіції.

Деталі

Подія сталася на одній із вулиць міста Буча. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про вибух, унаслідок чого в її будинку було пошкоджено вікна та фасад. Під час роботи на місці події стався ще один вибух, унаслідок якого двоє правоохоронців отримали поранення.

Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23.03.26, 09:36 • 73998 переглядiв

Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ затримали 21-річного виконавця злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваного у теракті з подвійним вибухом в Бучі затримано - Генпрокурор23.03.26, 12:40 • 16375 переглядiв

За словами підозрюваного, він познайомився з невідомим у комп’ютерній грі. "Згодом, ймовірно, представником рф було запропоновано вчиняти підриви на території області та надано покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. За кожне виконане "завдання" обіцяли винагороду - 25 тисяч гривень", - розповіли у поліції.

Затриманий за теракт у Бучі заявив про шантаж життям матері через гру - поліція23.03.26, 14:44 • 3954 перегляди

За цим фактом слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України

- повідомили у поліції.

Подвійний вибух у Бучі кваліфікують як теракт - поліція23.03.26, 09:42 • 4994 перегляди

У поліції застерегли громадян: спецслужби рф активно використовують онлайн-ігри, соціальні мережі та месенджери для вербування виконавців диверсій та терактів. Будь-які пропозиції "легкого заробітку", пов’язані з виконанням підозрілих завдань, є небезпечними та можуть мати тяжкі правові наслідки.

Юлія Шрамко

КриміналКиївська область
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Національна поліція України
Служба безпеки України