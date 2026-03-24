Затриманому за теракт у Бучі оголосили підозру

Затриманому за теракт у Бучі, що під Києвом, повідомили про підозру, повідомили у вівторок у Національній поліції України, пише УНН.

Повідомлено про підозру зловмиснику, який вчинив теракт у Бучі - вказали у Нацполіції.

Деталі

Подія сталася на одній із вулиць міста Буча. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про вибух, унаслідок чого в її будинку було пошкоджено вікна та фасад. Під час роботи на місці події стався ще один вибух, унаслідок якого двоє правоохоронців отримали поранення.

Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців

Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ затримали 21-річного виконавця злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваного у теракті з подвійним вибухом в Бучі затримано - Генпрокурор

За словами підозрюваного, він познайомився з невідомим у комп’ютерній грі. "Згодом, ймовірно, представником рф було запропоновано вчиняти підриви на території області та надано покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. За кожне виконане "завдання" обіцяли винагороду - 25 тисяч гривень", - розповіли у поліції.

Затриманий за теракт у Бучі заявив про шантаж життям матері через гру - поліція

За цим фактом слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України - повідомили у поліції.

Подвійний вибух у Бучі кваліфікують як теракт - поліція

У поліції застерегли громадян: спецслужби рф активно використовують онлайн-ігри, соціальні мережі та месенджери для вербування виконавців диверсій та терактів. Будь-які пропозиції "легкого заробітку", пов’язані з виконанням підозрілих завдань, є небезпечними та можуть мати тяжкі правові наслідки.