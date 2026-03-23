Затриманий за теракт у Бучі заявив про шантаж життям матері через гру - поліція

$43.820.1450.680.17
ukenru
13:02 • 8486 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
09:58 • 31926 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 27310 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 49686 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 47718 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
22 березня, 15:40 • 84640 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 95851 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 164618 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
22 березня, 02:48 • 77074 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78919 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
38%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Руслан Кравченко
Олександр Сирський
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Signal

Затриманий за теракт у Бучі заявив про шантаж життям матері через гру - поліція

Київ • УНН

 • 2650 перегляди

21-річний хлопець підірвав дві бомби біля будинку через погрози невідомого з комп'ютерної гри. Внаслідок вибухів поранено двох українських поліцейських.

Затриманий за теракт в Бучі заявив, що його шантажували погрозами матері, вимагаючи закласти вибухівку, щоб вона залишилася живою, повідомили Нацполіція у понеділок, пише УНН.

Деталі

У Бучі вранці стався подвійний вибух, внаслідок якого поранено двох правоохоронців. Підозрюваного затримали.

Підозрюваного у теракті з подвійним вибухом в Бучі затримано - Генпрокурор23.03.26, 12:40 • 10645 переглядiв

Уже протягом кількох годин поліцейські затримали 21-річого виконавця злочину. З його слів, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час новий знайомий почав шантажувати молодика тим, що знає, де його мама і що нібито веде спостереження за нею з дрону, тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку

- повідомили у поліції.

За цим фактом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За даними СБУ, фігурант "отримав від рашистів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП)". "Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном. Далі фігурант заклав вибухівки на місці запланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу – поблизу сміттєвого контейнера", - вказали у спецслужбі.

"Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють мотиви та всі обставини вчинення злочину", - вказали у поліції.

Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23.03.26, 09:36 • 67484 перегляди

Юлія Шрамко

КриміналКиївська область
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Національна поліція України
Служба безпеки України