Затриманий за теракт у Бучі заявив про шантаж життям матері через гру - поліція

Затриманий за теракт в Бучі заявив, що його шантажували погрозами матері, вимагаючи закласти вибухівку, щоб вона залишилася живою, повідомили Нацполіція у понеділок, пише УНН.

У Бучі вранці стався подвійний вибух, внаслідок якого поранено двох правоохоронців. Підозрюваного затримали.

Уже протягом кількох годин поліцейські затримали 21-річого виконавця злочину. З його слів, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час новий знайомий почав шантажувати молодика тим, що знає, де його мама і що нібито веде спостереження за нею з дрону, тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку