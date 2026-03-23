Затриманий за теракт у Бучі заявив про шантаж життям матері через гру - поліція
Київ • УНН
21-річний хлопець підірвав дві бомби біля будинку через погрози невідомого з комп'ютерної гри. Внаслідок вибухів поранено двох українських поліцейських.
Затриманий за теракт в Бучі заявив, що його шантажували погрозами матері, вимагаючи закласти вибухівку, щоб вона залишилася живою, повідомили Нацполіція у понеділок, пише УНН.
Деталі
У Бучі вранці стався подвійний вибух, внаслідок якого поранено двох правоохоронців. Підозрюваного затримали.
Уже протягом кількох годин поліцейські затримали 21-річого виконавця злочину. З його слів, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час новий знайомий почав шантажувати молодика тим, що знає, де його мама і що нібито веде спостереження за нею з дрону, тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку
За цим фактом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
За даними СБУ, фігурант "отримав від рашистів інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП)". "Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном. Далі фігурант заклав вибухівки на місці запланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу – поблизу сміттєвого контейнера", - вказали у спецслужбі.
"Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють мотиви та всі обставини вчинення злочину", - вказали у поліції.
