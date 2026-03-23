Задержанный за теракт в Буче заявил о шантаже жизнью матери из-за игры - полиция
Киев • УНН
21-летний парень взорвал две бомбы возле дома из-за угроз неизвестного из компьютерной игры. В результате взрывов ранены двое украинских полицейских.
Задержанный за теракт в Буче заявил, что его шантажировали угрозами матери, требуя заложить взрывчатку, чтобы она осталась жива, сообщила Нацполиция в понедельник, пишет УНН.
Детали
В Буче утром произошел двойной взрыв, в результате которого ранены двое правоохранителей. Подозреваемый задержан.
Уже в течение нескольких часов полицейские задержали 21-летнего исполнителя преступления. По его словам, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама и что якобы ведет наблюдение за ней с дрона, поэтому чтобы она осталась жива, ему необходимо заложить взрывчатку
По данному факту Служба безопасности Украины начала уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
По данным СБУ, фигурант "получил от рашистов инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств (СВУ)". "Для дистанционной активации каждую из бомб агент снарядил мобильным телефоном. Далее фигурант заложил взрывчатку на месте запланированного теракта: одну спрятал под лавкой у входа в подъезд жилого дома, другую – возле мусорного контейнера", - указали в спецслужбе.
"В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают мотивы и все обстоятельства совершения преступления", - указали в полиции.
