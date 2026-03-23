Задержанный за теракт в Буче заявил о шантаже жизнью матери из-за игры - полиция

Задержанный за теракт в Буче заявил, что его шантажировали угрозами матери, требуя заложить взрывчатку, чтобы она осталась жива, сообщила Нацполиция в понедельник, пишет УНН.

В Буче утром произошел двойной взрыв, в результате которого ранены двое правоохранителей. Подозреваемый задержан.

Подозреваемый в теракте с двойным взрывом в Буче задержан - Генпрокурор

Уже в течение нескольких часов полицейские задержали 21-летнего исполнителя преступления. По его словам, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама и что якобы ведет наблюдение за ней с дрона, поэтому чтобы она осталась жива, ему необходимо заложить взрывчатку