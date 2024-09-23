За текущие сутки произошло 125 боевых столкновений, основные усилия враг направляет в направлении Покровска - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки оккупационных войск на всех направлениях. За текущие сутки произошло 125 боевых столкновений Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22.00 23.09.2024, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, наши защитники наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

В настоящее время за текущие сутки произошло 125 боевых столкновений. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 55 авиационных ударов, сбросив при этом 76 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 662 дронов-камикадзе и совершили более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия, - говорится в сообщении.



На Харьковском направлении российские войска пытаются потеснить наши подразделения в районах Липцев и Тихого, вблизи последнего продолжается бой. Сегодня украинским защитникам на этом направлении удалось ликвидировать и ранить 47 оккупантов, уничтожить один танк, 13 артиллерийских систем, 41 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Глушковка, Кучеровка, Колесниковка и Стельмаховка подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий противника.

На Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки. Бои продолжаются в двух локациях.

Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Федоровки на Северском направлении. Атака отбита, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечино. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 15 раз атаковали наши позиции вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки, девять боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецка.

Основные усилия враг направляет в направлении Покровска. Здесь, в течение дня, агрессор 30 раз атаковал в районах Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля. По предварительным подсчетам сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре танка, 12 единиц автомобильной техники, восемь боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили 21 вражескую попытку атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинской. Бои не утихают, в настоящее время продолжается три боевых столкновения.

На Времовском направлении сегодня агрессор восемь раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Павловки и Угледара. Украинские воины остановили пять атак противника, еще три атаки продолжаются.

На Ореховском направлении состоялось одно безуспешное для врага боевое столкновение неподалеку Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг провел два неудачных штурма, получил отпор.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За эти сутки враг нанес по Курщине 10 авиационных ударов с использованием 14 управляемых бомб, кроме того совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня,

- добавили в Генштабе.



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