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За поточну добу відбулося 125 бойових зіткнень, основні зусилля ворог спрямовує в напрямку Покровська - Генштаб

За поточну добу відбулося 125 бойових зіткнень, основні зусилля ворог спрямовує в напрямку Покровська - Генштаб

Київ • УНН

 • 21435 перегляди

За добу відбулося 125 бойових зіткнень. Ворог зосередив основні зусилля на Покровському напрямку, де здійснив 30 атак, втративши понад 220 військових, 4 танки та іншу техніку.

Сили оборони України продовжують відбивати атаки окупаційних військ на всіх напрямках. За поточну добу відбулося 125 бойових зіткнень Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22.00 23.09.2024, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, наші захисники завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

На даний час за поточну добу відбулося 125 бойових зіткнень. По території України сьогодні держава-терорист завдала чотири ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 76 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 662 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого, поблизу останнього триває бій. Сьогодні українським захисникам на цьому напрямку вдалося ліквідувати та поранити 47 окупантів, знищити один танк, 13 артилерійських систем, 41 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій противника.

На Лиманському напрямку за день російські війська 19 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки. Бої продовжуються у двох локаціях.

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Федорівки на Сіверському напрямку. Атаку відбито, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 15 разів атакували наші позиції поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки, дев’ять боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька.

Основні зусилля ворог спрямовує в напрямку Покровська. Тут, впродовж дня, агресор 30 разів атакував в районах Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля. За попередніми підрахунками сьогодні окупанти на даному напрямку втратили більше 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири танки, 12 одиниць автомобільної техніки, вісім бойових броньованих машин та шість артилерійських систем.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 21 ворожу спробу атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська. Бої не вщухають, на даний час триває три бойових зіткнення.

На Времівському напрямку сьогодні агресор вісім разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Павлівки та Вугледару. Українські воїни зупинили п’ять атак противника, ще три атаки тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне безуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог провів два невдалі штурми, отримав відсіч.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Цієї доби ворог завдав по Курщині 10 авіаційних ударів з використанням 14 керованих бомб, крім того здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню,

 - додали у Генштабі.

Українські військові виявляють 12 тисяч цілей щотижня завдяки штучному інтелекту - Міноборони23.09.24, 22:16 • 31722 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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