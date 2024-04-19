За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела

За сутки произошло 86 боевых столкновений. рф нанесла 11 ракетных и 78 авиационных ударов. Совершено 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 11 ракетных и 78 авиационных ударов, а также совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем.

О ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: враг наступательных действий не вел.

Лиманский: оккупанты 4 раза атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой области.

Бахмутский: Защитники отбили 25 атак противника в Луганской и Донецкой областях.

Авдеевский: Украинские Силы отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: вражеские войска 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: россияне 4 раза атаковали позиции ВСУ в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 11 безуспешных штурмов позиций украинских Сил.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения вражеского личного состава. С помощью противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Также подразделениями ракетных войск были нанесены удары по 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 складу боеприпасов противника.

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