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Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга
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Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях
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За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела
За минувшие сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиаударов и 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга
Полковник Наталья Гуменюк уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек
В Днепре количество раненых гражданских лиц возросло до 9 после вражеских обстрелов центра города.
Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников
"Башнефть" установила механические сетки и системы наблюдения для защиты своих нефтеперерабатывающих заводов от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов.
Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели
Из-за российской агрессии в Днепре горит пятиэтажный дом, под завалами которого, возможно, есть жертвы. Также пострадали Криворожский и Синельниковский районы, в результате чего погибла одна женщина.
Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях
Вражеские беспилотники Shahed иранского производства были обнаружены на Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
19 апреля: День подснежника, День чеснока
Сегодня, 19 апреля, все поклонники цветов и весенней красоты могут присоединиться к празднованию Дня подснежника. Событие отмечается в апреле, ведь было основано в 1984 году в Великобритании, где эти цветы появляются именно в этом месяце.
Польша активизировала противовоздушную оборону на фоне российских ракетных ударов по Украине
Польша подняла в воздух самолеты и начала процедуры для обеспечения безопасности своего воздушного пространства из-за интенсивных российских ракетных ударов по Украине.
Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана
Израильские ракеты нанесли удар по территории Ирана.
В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов
В Днепре из-за ракетного обстрела были активированы системы противовоздушной обороны, а глава областной военной администрации призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.