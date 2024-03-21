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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

21 марта 2024, 05:45  •  12152 просмотра

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За минувшие сутки произошло 70 боевых столкновений на разных направлениях, украинские войска отбили многочисленные атаки противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 17 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполовка, Терны, Роздоловка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

Генштаб: Интенсивные бои на шести участках фронта, "горячее всего" на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях20 марта 2024, 20:03 • 29304 просмотра

Лилия Подоляк

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donetsДонец
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khersonskaya-oblastХерсонская область
ternyТерны
staromaiorskeСтаромайорское
dneprДнепр (река)
bakhmutБахмут
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