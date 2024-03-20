Генштаб: Интенсивные бои на шести участках фронта, "горячее всего" на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях

Российские захватчики атаковали в среду на шести направлениях. Всего на украинском фронте состоялось 67 боевых столкновений. Больше всего на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - подытожили в Генштабе ВСУ данные за сутки.

Детали

На Лиманском направлении наши воины отбили 10 атак противника. По данным Генштаба россияне наступали при поддержке авиации возле Белогоровки и Золотаровки Луганской области, а также вблизи Ямполовки, Тернов, Раздоловки и Веселого в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники дали отпор врагу 5 раз. Захватчики безуспешно штурмовали позиции ВСУ возле Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

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На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного. Здесь россияне в течение среды наступали при поддержке авиации 18 раз.

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На Ореховском направлении оккупанты пытались прорвать украинскую оборону 5 раз. При поддержке авиации армейцы рф атаковали позиции ВСУ у Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил три атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

Дополнительно

По данным Генштаба ВСУ в среду бойцы из подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов россиян. А пилоты из авиации Сил обороны нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.