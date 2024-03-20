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Генштаб: Интенсивные бои на шести участках фронта, "горячее всего" на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях
Российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 54 авиационных удара, 41 раз применили реактивные системы залпового огня и приняли участие в 67 боевых столкновениях на шести направлениях на украинском фронте, больше всего боевых действий произошло на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях.
Российский ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 9
Российский ракетный удар по Харькову убил 5 человек и ранил 9. Один человек был спасен.
Скоро наши лидеры смогут подписать соглашение с США: Ермак на брифинге с Салливаном
Джейк Салливан, советник Байдена по вопросам национальной безопасности, совершил необъявленный визит в Киев и заверил, что Конгресс проголосует за выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи, включая новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, включающий боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.
Советник Байдена прибыл в Киев и высказался об ATACMS: мне не о чем объявить сегодня
По словам советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, администрация Байдена пока не готова объявить о поставках Украине ракет ПТРК ATACMS, но продолжит усилия по оказанию военной поддержки.
В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему
россия разворачивает мощную кампанию по дискредитации высшего военного и политического руководства Украины на 3-4 месяца, связанную с темой выборов в Украине.
Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации
Россиянин, бежавший из страны после получения повестки о мобилизации, впервые получил убежище во Франции, что создает прецедент для будущих случаев, связанных с бегством от военных конфликтов.
На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники
В пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе восстановлено движение в обоих направлениях после того, как ранее польские протестующие заблокировали движение всех транспортных средств.
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 8
В результате российского ракетного удара по Харькову погибли 5 человек, 8 получили ранения, еще до 10 могут оказаться под завалами.
В Киеве пылает дом в Шевченковском районе, есть пострадавший
В жилом доме в Киеве произошел пожар, который охватил два верхних этажа и крышу, предварительно пострадал один человек.
Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus
Немецкая прокуратура начала расследование по факту утечки разговора между немецкими офицерами, которые обсуждали поставки оружия, в том числе ракет Taurus, в Украину.