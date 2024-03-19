россияне активно используют дроны для атаки на прифронтовые регионы Украины - ОК "Юг"

российские оккупанты активно используют дроны различных модификаций для обстрела прифронтовых регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что прифронтовые территории Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей системно атакуют вражеские дроны

В течение суток состоялось 156 пусков FPV-дронов, 6 ударов БпЛА типа "Ланцет", с дронов различных модификаций сбросили 219 осколочных боеприпасов - резюмировали Силы обороны Юга.

В ведомстве добавляют, что в Никополе Днепропетровской области в результате удара вражеского БпЛА повреждена автозаправочная станция, пожар оперативно ликвидирован.

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Дополнение

Кроме того, в течение боевых суток враг, продолжая тактику точечных ракетных ударов, применил крылатые авиационные ракеты, направив их с тактической авиации по территории Широковской громады в Запорожье. Предварительно информации о пострадавших нет.

Также враг продолжает применять управляемые авиабомбы по Роботино и Малой Токмачке.

Напомним

В Херсонской области утром 19 марта российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в результате чего пострадали два человека.